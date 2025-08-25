11 nuevos muertos en Gaza por desnutrición elevan a 300 el total de fallecidos de hambre. (Photo by Ali Jadallah/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

Once personas murieron por desnutrición en la Franja de Gaza este domingo (24 de agosto), lo que eleva a 300 el total de fallecidos por esta causa en el territorio palestino desde que en octubre de 2023 comenzara la ofensiva israelí.

Según el informe diario publicado este lunes por el Ministerio de Sanidad gazatí, que recoge datos del día anterior, 117 de los 300 muertos por la hambruna en Gaza son niños.

Recordemos que el pasado viernes 22 de agosto, la ONU, por primera vez en Oriente Medio, la existencia de una hambruna en la ciudad de Gaza y urbes colindantes que ya afecta a más de medio millón de personas. El secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, afirmó que se trata de una hambruna “predecible y evitable” causada por el hombre.

“Enfatizamos que la instigación de la hambruna es solo un elemento en los capítulos del genocidio, que también incluye la destrucción sistemática del sector salud y otros sectores, las matanzas masivas y la política de erradicación generacional”, denuncia el texto.

“Cientos de muertes podrían haberse evitado, y las vidas de miles están en juego”, añadió.

