Campesinos de El Carmen de Bolívar bloquean Troncal de Occidente

Son alrededor de 120 campesinos de la zona rural del municipio de El Carmen de Bolívar los que bloquean a esta hora el tramo vial Sincelejo-Cálamar a la altura del km 67 de la Troncal de Occidente.

Los manifestantes buscan llamar la atención del gobierno frente a las necesidades de las poblaciones en materia de tierras, reparación, entre otros temas, por lo que exigen la presencia del director de la Agencia Nacional de Tierras.

Ante lo anterior, se lleva a cabo desde primeras horas de la mañana un plan de manejo de control de tráfico por parte de la policía de tránsito departamental.

“En el sector del Viso, hay unas desviaciones para que tomen el tramo vial por San Onofre a Sincelejo y continúen con su trayecto en el sector del peaje del Carmen. Hay un manejo de tráfico donde redireccionamos los vehículos hacia el Bongo para que tomen la vía Sincelejo-San Onofre, sector del Viso, el Calle de Carreto. Los uniformados están haciendo un paso intermitente donde permitimos el paso de quienes viven cerca de la manifestación y estamos haciendo el manejo de tráfico hacia Barranquilla. En el sector del Viso, según su destino, hacemos una recomendación de que respeten las normas de tránsito, no exceder los límites de velocidad y, en estos manejos de tráfico, para que eviten traumatismos”, indicó el capitán Alexander Flores, jefe seccional de Tránsito y Transporte Bolívar.

Se tiene previsto que el bloqueo sea durante los próximos tres días.