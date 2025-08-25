Cartagena ya cuenta hospital móvil veterinario

El distrito puso en marcha el primer hospital veterinario móvil y del escuadrón anti-maltrato animal en la capital de Bolívar, que prestará servicios especialmente en barrios y corregimientos con limitado acceso a centros veterinarios.

La Unidad Móvil, que hace parte de la iniciativa de política pública de protección y bienestar animal, cuenta con tres módulos principales: consulta externa, laboratorio clínico y quirófano.

Por otra parte, el alcalde Dumek Turbay anunció la construcción de un nuevo centro de atención veterinaria que garantizará atención, albergue temporal, campañas de adopción, esterilización y educación ciudadana sobre el cuidado responsable de los animales, especialmente los que se encuentran en condición de calle.

“Ya contamos con los recursos. La plata está asegurada para romper en dos la historia animalista de Cartagena, pues queremos generar un verdadero antes y después en lo que respecta al cuidado de los animalitos que nunca han tenido dolientes; por lo que a Adolfo Pérez, director de la Umata, le dije que trabajará en las próximas semanas para que a finales de septiembre ya estemos licitando”, señaló el mandatario.

La iniciativa será financiada con recursos provenientes del sistema general de regalías.