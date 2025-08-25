​Defensoría del Pueblo evalúa emitir nueva alerta para Cali tras ataque terrorista

Cali

Ante el aumento de la violencia en Cali, el fortalecimiento de estructuras ilegales como el frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc y los recientes atentados terroristas que han cobrado la vida de civiles, la Defensora del Pueblo Iris Marín, anunció que se evalúa expedir una nueva alerta para la ciudad, que actualice el riesgo establecido en el año 2022, teniendo en cuenta la nueva dinámica criminal.

“​Estamos evaluando expedir una nueva alerta para Cali que actualice el escenario de riesgo de la alerta 001​ de 2022​, porque la dinámica ha evolucionado de una manera negativa y necesitamos compartir nuevas recomendaciones para fortalecer la respuesta institucional”, señaló.

Además, rechazó las amenazas y planes de las disidencias para atentar contra la vida del alcalde de Cali, Alejandro Eder y la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, e hizo un llamado a las instituciones para que se articulen y trabajen de manera coordinada con el fin de frenar la situación de violencia en la región.