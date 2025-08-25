Envían a la cárcel a hombre señalado de torturar y asesinar a una mujer en Cartagena

Un juez dictó la medida de aseguramiento a Jean Carlos Hernández Ocho, implicado presuntamente en el asesinato de Marta Viviana Sánchez Méndez, natural de Bogotá, en un apartamento ubicado en el barrio Crespo.

De acuerdo con la Fiscalía, el procesado, con el pretexto de hacer arreglos locativos, ingresó a la vivienda de la mujer y la torturó. De acuerdo con el informe de medicina legal, el cuerpo presentaba múltiples golpes con objetos contundentes, heridas de arma blanca y signos de asfixia.

Así mismo, señala el ente acusador que el agresor habría utilizado luego del homicidio la tarjeta de débito de la víctima para comprar repuestos de motocicleta, licor y ropa.

Al agresor se le imputaron los delitos de tortura, homicidio y hurto calificado, estos dos últimos agravados.

Cabe mencionar que la víctima, que al parecer desempeñaba actividades relacionadas con el comercio, había llegado a Cartagena desde la capital del país para la adquisición de una vivienda.