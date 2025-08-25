Regiones

Fue incautada más de 1 tonelada de cocaína en el puerto de Cartagena

La droga pertenecía al cartel de Jalisco Nueva Generación

Droga incautada en el Puerto de Cartagena. Foto: Policía Antinarcóticos.

Droga incautada en el Puerto de Cartagena. Foto: Policía Antinarcóticos.

La droga se encontraba oculta en una máquina separadora electromagnética y fue hallada mediante labores de perfilación e inspección de carga por parte de la policía antinarcóticos en el puerto de Cartagena y tenía como destino final Tecámac, México.

De acuerdo con las investigaciones, la droga pertenecía al Cartel de Jalisco Nueva Generación y fueron incautados en total 1.015 kilogramos con un valor de cerca de 14 millones de dólares.

Con dicha incautación se evita la comercialización de aproximadamente 2.5 millones de dosis en los mercados internacionales.

De acuerdo con las cifras de la policía antinarcóticos, en lo corrido del año se ha logrado la incautación de 328 toneladas de clorhidrato de cocaína.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad