Fue incautada más de 1 tonelada de cocaína en el puerto de Cartagena

La droga se encontraba oculta en una máquina separadora electromagnética y fue hallada mediante labores de perfilación e inspección de carga por parte de la policía antinarcóticos en el puerto de Cartagena y tenía como destino final Tecámac, México.

De acuerdo con las investigaciones, la droga pertenecía al Cartel de Jalisco Nueva Generación y fueron incautados en total 1.015 kilogramos con un valor de cerca de 14 millones de dólares.

Con dicha incautación se evita la comercialización de aproximadamente 2.5 millones de dosis en los mercados internacionales.

De acuerdo con las cifras de la policía antinarcóticos, en lo corrido del año se ha logrado la incautación de 328 toneladas de clorhidrato de cocaína.