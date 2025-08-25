“Mi presencia en el Pacto Histórico no está garantizada”: Quintero sobre su precandidatura

El exalcalde de Medellín y precandidato presidencial, Daniel Quintero, aseguró este domingo 24 de agosto que su participación en la consulta interna del Pacto Histórico no estaría garantizada.

¿Qué dijo Daniel Quintero?

Aseguró en su cuenta de X que hay quienes buscarían bloquearlo: “Mi presencia en el Pacto Histórico no está garantizada. (…) Varios de nuestros candidatos han sido excluidos de la consulta, y esa izquierda de roscas , el Soviet del Parkway, se ha dedicado además a amplificar las estrategias Law Fare estructuradas por la derecha para sacarme del camino", dijo.

También aseguró: “El Pacto Histórico ha sido tomado por una izquierda miope y sectaria que prefiere que la derecha gane la Presidencia y el país se llene de sangre, que abrir espacios a quienes hemos luchado contra las mafias desde las regiones y venimos creciendo hasta convertirnos en una opción de poder. (…) A esa izquierda rosquera y sectaria también la vamos a resetear: desde adentro o desde afuera”.

Ahora, este mensaje se conoce tras los duros choques que ha tenido con otros aspirantes de la coalición como Susana Muhamad y Gustavo Bolívar, quienes han cuestionado su eventual participación. Bolívar ha dicho que el Pacto no debería permitir que participen precandidatos con procesos judiciales e imputados, en este caso, por la imputación contra Quintero por el caso “Aguas Vivas”.

Hay que decir que en la consulta del Pacto Histórico participarían Gloria Flores, María José Pizarro, Carolina Corcho, Susana Muhamad y entrarán Iván Cepeda y Gloria Inés Ramírez.