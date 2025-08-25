Mis Preguntas, con Roberto Pombo: ¿Habrá alguna generación sin candidatos presidenciales asesinados?
En el capítulo 154 de Mis Preguntas, Roberto Pombo analiza: ¿Tendremos alguna generación sin candidatos presidenciales asesinados?
La violencia política sigue siendo una constante en la democracia colombiana.
¿Hasta dónde llega la responsabilidad del narcotráfico en este escenario?.
¿Tendremos alguna generación sin candidatos presidenciales asesinados?
