Se mantiene en seis el número de muertos tras atentado con explosivos en Cali
Pese a que la Defensora del Pueblo y el Personero Distrital informaron sobre una nueva víctima fatal, las autoridades de salud aseguraron que el fallecido no está relacionado con el ataque.
Cali
Durante su visita a los heridos del ataque con explosivos en inmediaciones a la Base Aérea Marco Fidel Suárez en Cali, la Defensora del Pueblo, Iris Marín, y el personero distrital Gerardo Mendoza, confirmaron el fallecimiento de uno de los heridos; no obstante, las autoridades de salud desmintieron esa versión.
El secretario Germán Escobar, aclaró que el fallecido que fue reportando en la clínica de Occidente, no está relacionado con el atentado del pasado 21 de agosto.
Las autoridades locales reiteran que, de los 78 heridos que dejó la explosión, 56 ya fueron dados de alta, mientras que tres personas permanecen en UCI debido a la gravedad de sus heridas.