Se mantiene en seis el número de muertos tras atentado con explosivos en Cali

Durante su visita a los heridos del ataque con explosivos en inmediaciones a la Base Aérea Marco Fidel Suárez en Cali, la Defensora del Pueblo, Iris Marín, y el personero distrital Gerardo Mendoza, confirmaron el fallecimiento de uno de los heridos; no obstante, las autoridades de salud desmintieron esa versión.

#NoticiaW | La defensora del Pueblo, Iris Marín, confirmó la muerte de Jesús Antonio Villa, herido en el ataque con explosivos en inmediaciones a la Base Aérea Marco Fidel Suárez en Cali. Con esto, suman siete las víctimas de este hecho criminal → https://t.co/QkoYKHajIl pic.twitter.com/KWCxIikeOg — W Radio Colombia (@WRadioColombia) August 25, 2025

El secretario Germán Escobar, aclaró que el fallecido que fue reportando en la clínica de Occidente, no está relacionado con el atentado del pasado 21 de agosto.

Confirmo que el paciente fallecido en la Clínica de Occidente en las últimas hrs no hace parte de las víctimas del atentado, sufría patología cardíaca y su Dx. de deceso fue un Infarto Agudo al Miocardio.

Las autoridades locales reiteran que, de los 78 heridos que dejó la explosión, 56 ya fueron dados de alta, mientras que tres personas permanecen en UCI debido a la gravedad de sus heridas.