¿Qué pasó con la polémica valla instalada en frontera colombo-venezolana con recompensa por Maduro?

Cúcuta

A pocos metros del puente internacional Simón Bolívar, fue instalada una gigantesca valla publicitaria, donde se exponía la recompensa de EE.UU por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.

#NoticiaW | Así amaneció la autopista internacional en Villa del Rosario, Norte de Santander, con una gigantesca valla donde se expone la recompensa que ofrece EE.UU. por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. pic.twitter.com/b4b6bZpwNP — W Radio Colombia (@WRadioColombia) August 23, 2025

La valla estuvo instalada un par de horas, hasta que llegó un hombre y la retiró.

Horas más tarde se conoció que dicha persona, es el administrador de este espacio y que, después de haber retirado la valla publicitaria, comenzó a ser blanco de amenazas en su contra.

“Yo recibí una llamada donde me alertaban que había una valla en la autopista, con esa información y me decían que ojo con eso, que había que retirarla, antes que se armara un problema más grande. Yo estaba asustado porque no tenía conocimiento quién instaló esa valla, quién la montó, a mi no me llamaron, no me pidieron permiso. Para instalar una valla, hay que solicitar el permiso a la alcaldía (...) Yo salí en mi carro y la quite. No visualicé el problema en el que me iba a meter”, dijo José Alexander Sierra, administrador del espacio.

#NoticiaW | Un hombre retiró la valla que había sido instalada sobre la autopista internacional y donde se exponía las recompensas por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. pic.twitter.com/DRIAJ7m8np — W Radio Colombia (@WRadioColombia) August 23, 2025

Una vez esta acción, comenzaron las amenazas. “Me tomaron fotos de frente, del carro y la publicaron en redes sociales. Yo, después de retirar la valla, me dirigí a la estación de policía de Villa del Rosario, a denunciar que yo no coloqué esa valla, que solo la retiré, porque soy el administrador (...) Las amenazas han sido que yo soy Chavista, que soy un infiltrado, dicen que muerte para el infiltrado, que hay que quemarle el carro”.

Indicó esta persona que desconoce quién o quienes fueron las personas que instalaron esta gigantesca valla en este lugar.

Mientras tanto, desde Venezuela, el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, indicó que “seguramente el narco Uribe pagó para que la colocaran”.