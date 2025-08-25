Tres municipios del Valle en alerta por disputas entre grupos criminales

Valle del Cauca

Ante la creciente situación de violencia que pone en riesgo a las comunidades de los municipios de Riofrío, Trujillo y Bolívar en el Valle del Cauca, la Defensora del Pueblo, Iris Marín, anunció que fue emitida la Alerta Temprana 011 de 2025, la cual advierte sobre la presencia de grupos criminales y la posible confrontación entre sí.

“Son varios escenarios de riesgo, por una parte, una disputa entre el Clan del Golfo y el ELN por el Cañón de Garrapatas, esto viene expandiéndose desde el Chocó. También vemos una llegada del Estado Mayor Central EMC a esta zona y la presencia de un grupo que se ha reconfigurado en el año 2025 que es Rastrojos Nueva Generación”, detalló.

Desde el Ministerio Público señalan que, la presencia de estos grupos delincuenciales incrementa el riesgo de desplazamientos masivos, confinamientos y afectaciones directas a comunidades indígenas, campesinas y urbanas.

“Esto está generando varios riesgos para la población, de desplazamiento masivo, de reclutamiento, escenarios de presión para líderes sociales”, agregó.

La Defensora recalcó que esta nueva alerta incluye una serie de recomendaciones dirigidas a las autoridades competentes, con el fin de mitigar los riesgos identificados en los tres municipios.