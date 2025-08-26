Alcalde de Cúcuta asegura que se tomará todas las zonas periféricas de la ciudad

Cúcuta

El fin de semana anterior, la comunidad del asentamiento Colinas del Tunal en Cúcuta, expresó su preocupación por la presencia de varios cuerpos en estado de descomposición, en la zona alta de esta zona.

La alerta fue aún mayor, cuando se aseguró que ninguna autoridad podía ingresar a este sector para confirmar la información, por la presencia constante de actores armados como el ELN y por esta razón, se optó por el sobrevuelo de drones en la zona, para conocer las coordinadas donde estarían estos cuerpos.

Jorge Acevedo, alcalde de Cúcuta, en una rueda de prensa desde el comando de policía metropolitana, indicó que no aceptará que la ciudad tenga sectores vedados por la delincuencia y que se tomará estos puntos, con las autoridades.

“Nosotros no podemos permitir que existan zonas en la ciudad de Cúcuta, donde no pueda entrar la fuerza pública. Hoy nos reuniremos con el ejército nacional y vamos a estar haciendo presencia en el Tunal permanentemente”.

Aseguró el mandatario que “vamos a intensificar, una vez más, los puestos de control en toda la zona periférica de la ciudad de Cúcuta, en un trabajo conjunto entre la policía, el ejercito y la Fiscalía, pues este ha sido el éxito de los resultados entregados hasta el día de hoy”.