Alertan por inicio de segunda temporada de lluvias y continuidad de ciclones tropicales en Córdoba. Foto: Getty Images. / Victoria Holguin

Montería

La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CAR - CVS) advirtió que, de acuerdo con el pronóstico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), en Córdoba inició la segunda temporada de lluvias del año, que coincidiría con la continuidad de ciclones tropicales. Estos fenómenos se extenderían hasta el 30 de noviembre de 2025.

“Según el Protocolo Nacional de Alertas por Ciclones Tropicales, durante los meses de septiembre, octubre y noviembre se presenta tradicionalmente un incremento importante en las precipitaciones en el departamento de Córdoba. Este período coincide con la temporada activa de ciclones tropicales en el océano Atlántico y mar Caribe, fenómenos que pueden influir indirectamente en las condiciones meteorológicas del territorio cordobés”, explicó la CVS.

“Para el mes de septiembre, específicamente en el este de Córdoba, se estiman precipitaciones entre un 10% y un 30% por encima de los promedios climatológicos, mientras que en el resto del territorio departamental se anticipan valores cercanos a los registros históricos de la región Caribe”, agregó.

Tras lo expuesto, las autoridades ambientales alertaron a los 30 municipios por posibles crecientes súbitas en ríos y quebradas, inundaciones en zonas bajas, movimientos en masa en áreas de ladera, vendavales y afectaciones en infraestructura.

“Las condiciones meteorológicas previstas para esta temporada requieren mantener activos todos los protocolos de prevención. La CVS hace especial énfasis en la importancia de la preparación comunitaria ante posibles eventos asociados a esta temporada climática”, señaló la CVS.

Frente a la advertencia de condiciones climáticas, las autoridades emitieron las siguientes recomendaciones:

-Mantenerse informado a través de los canales oficiales (IDEAM, UNGRD, CVS).

-Mantener despejados canales de drenaje y desagües en viviendas y comunidades.

-Evitar transitar por zonas inundables durante eventos de lluvia intensa.

-No cruzar ríos o quebradas crecidas.

-Tener preparado un kit de emergencia familiar.

-Identificar rutas de evacuación y sitios seguros en su comunidad.