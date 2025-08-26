Cúcuta se prepara para la Fiesta del Libro: Catatumbo, palabras que transforman

Cúcuta

“Catatumbo, palabras que transforman”, bajo esta consigna, la biblioteca pública Julio Pérez Ferrero, celebrará la versión 21 de la Fiesta del Libro, del 1 al 6 de septiembre. Actividad cultural que contará con más de 900 actividades gratuitas en Cúcuta y cuatro municipios del Catatumbo.

“Calculamos que se llevarán a cabo más de 700 actividades, aquí en las instalaciones de la biblioteca y en la zona del Catatumbo se llevarán a cabo más de 200 actividades. En total, vamos a ofrecer más de 900 actividades, a lo largo de esa semana” dijo Julio García Herreros, director de la biblioteca.

“Combinamos la presentación de autores, de libros, talleres, conversatorios y diversas manifestaciones de la creación. También diversas actividades recreativas que tienen la línea de base y la participación de toda la comunidad, totalmente gratis. Eso nos permite, en un modelo de inclusión, tener la participación de toda la comunidad”.

Los municipios de Tibú, Sardinata, El Tarra y Ocaña también contarán con actividades, en el marco de esta Fiesta del Libro de Cúcuta, FLIC.

García Herreros referenció que esta es una oportunidad para resaltar el lado positivo de una región que, por décadas, ha sido azotada por la violencia.