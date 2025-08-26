Ejército Nacional incautó explosivos a dos integrantes de la Estructura 10
Los detenidos transportaban material bélico para actividades ilícitas de esta organización armada.
Mediante un puesto de control en el sector de Puente Quinai, ubicado en el municipio de Arauquita en el departamento de Arauca, el Ejército Nacional capturó a dos sujetos que transportaban material bélico, insumos y cordón detonante con el que abastecen al Grupo Armado Organizado Residual (GAO-r) Estructura 10.
Lea también:
Durante la operación, las tropas incautaron 45 metros de cordón detonante y víveres por un valor aproximado de 45 millones de pesos. Con el material bélico, fabrican y activan artefactos explosivos que representan una grave amenaza para la seguridad de la población y las fuerzas del Estado.
Le puede interesar: Embajada de EE.UU. en Colombia condena los atentados y reafirma su compromiso con la paz
Los capturados y el material incautado quedaron a disposición de las autoridades competentes para iniciar el proceso de judicialización.
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles