Ejército Nacional incautó explosivos a dos integrantes de la Estructura 10

Mediante un puesto de control en el sector de Puente Quinai, ubicado en el municipio de Arauquita en el departamento de Arauca, el Ejército Nacional capturó a dos sujetos que transportaban material bélico, insumos y cordón detonante con el que abastecen al Grupo Armado Organizado Residual (GAO-r) Estructura 10.

Lea también: Brasil manifestó su solidaridad con Colombia por los atentados que dejaron veinte muertos

Durante la operación, las tropas incautaron 45 metros de cordón detonante y víveres por un valor aproximado de 45 millones de pesos. Con el material bélico, fabrican y activan artefactos explosivos que representan una grave amenaza para la seguridad de la población y las fuerzas del Estado.

Le puede interesar: Embajada de EE.UU. en Colombia condena los atentados y reafirma su compromiso con la paz

Los capturados y el material incautado quedaron a disposición de las autoridades competentes para iniciar el proceso de judicialización.

Escuche W Radio en vivo: