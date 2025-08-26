Estos serían los sectores que se verían afectados con el decreto que busca subir la energía

Gobierno propone aumento del 20% del costo de energía eléctrica: estratos 5 y 6 se verían afectados

Milton Fernando Montoya, experto en el sector energético, habló en W Sin Carreta sobre el borrador de decreto que busca subir el costo de la energía.

Según mencionó, es una medida que no sorprende debido a que ya habían ideas y rumores de que una normativa de esta naturaleza podía aplicarse.

“Como una medida para tratar de mitigar el déficit que hay en materia en pago de subsidios”, detalló.

¿Qué sectores se verían afectados?

Sobre las afectaciones para los usuarios, explicó que: “Lo que hace el borrador del decreto es establecer quienes van a ser los que tienen el beneficio de tener una reducción en la exención de un pago que hay que hacer por un 20% adicional que estableció la Ley 143 del 94 para los estratos 5 y 6″, dijo, detallando que “solamente van a ser los usuarios industriales del sector manufactura los beneficiarios de esa exención”.

Siendo así, destacó que los que deberían pagar el 20% adicional serían los sectores de:

Agricultura

Ganadería

Minero

Construcción

¿Cuándo se haría realidad este decreto?

Entraría a regir 45 días después de haber sido publicado.