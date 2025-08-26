La FLA se posiciona como líder regional en 2025: utilidades históricas y crecimiento internacional

Colombia

La Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia (FLA) sigue consolidando su liderazgo como una de las empresas de licores más importantes de Colombia y de la región, gracias a su buen desempeño financiero en el primer semestre de 2025, obteniendo utilidades operativas por $106.000 millones de pesos.

Durante los primeros meses del año, la FLA vendió 24.6 millones de unidades de 750 mililitros, logrando un crecimiento del 20% en su utilidad operativa, frente al mismo periodo de tiempo en el año 2024.

Asimismo, este buen momento para la economía de la empresa se dio gracias al crecimiento de las exportaciones en un 62%, con 2.1 millones de unidades vendidas en mercados internacionales como Estados Unidos, Europa, México, Panamá y Ecuador.

Ante estas cifras, la FLA se consolidó también como una fuente clave para el desarrollo de Antioquia y el país, pues, en los primeros seis meses del 2025, le aportó a las diferentes regiones $208 mil millones de pesos por concepto de impuesto al consumo, y $12.539 millones de pesos a Antioquia por concepto de estampilla, destinados para la Universidad de Antioquia y a proyectos enfocados en educación, salud, cultura y deporte.

Para Esteban Ramos Maya, gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia, estos resultados de lo que va del año, “reflejan el compromiso de la FLA con una gestión pública eficiente, transparente y orientada al desarrollo del país y, por supuesto, al Plan de Desarrollo de Antioquia, liderado por el Gobernador Andrés Julián Rendón”, tal como indicó.