MinDefensa denunció el secuestro extorsivo de 34 soldados en Guaviare

El ministro de defensa, Pedro Sánchez, denunció el secuestro de 34 soldados en El Retorno, Guaviare.

“Este secuestro se da por parte de personas vestidas de civil quienes, además de atentar contra la libertad de nuestros hombres y sus derechos humanos, están obstaculizando el cumplimiento de una misión constitucional para proteger a la población civil de los criminales de alias ‘Mordisco’, responsables de reclutamiento forzado, extorsión y homicidios en esa región del país.”, dijo.

Supuestamente, algunas de estas personas, presuntamente infiltradas o amenazadas por ‘Mordisco’, exigen la entrega del cuerpo de uno de los diez muertos en desarrollo de la operación militar el pasado domingo, donde las Fuerzas Militares adelantaron una ofensiva contra la comisión criminal del cabecilla alias ‘Dumar’ o ‘Chito’, quien también fue abatido.

“El cuerpo que solicitan se encuentra en San José del Guaviare acorde a los protocolos de medicina legal y judiciciales para estos casos. Desde el inicio se ha ofrecido el transporte de estas personas a San José del Guaviare y todas las garantías institucionales para que conozcan y acompañen de primera mano los procesos que se están adelantando acorde a la Constitución y la Ley”, agregó el ministro.