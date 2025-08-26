Trump amenazó con imponer aranceles y limitar chips a países que no quiten tasas digitales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump el 25 de agosto de 2025 en la Casa Blanca. FOTO: MANDEL NGAN/AFP via Getty Images / MANDEL NGAN

El presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazó este lunes 25 de agosto con imponer aranceles adicionales y limitar sus exportaciones de chips a los países que no eliminen sus tasas digitales, que considera que perjudican a las empresas tecnológicas estadounidenses.

En Truth Social, Trump advirtió a “los países con tasas, legislación, normas o regulaciones digitales” de que, si no las eliminan, impondrá “aranceles adicionales sustanciales” a sus exportaciones a EE.UU. y establecerá “restricciones a las exportaciones” de la “tecnología y chips” de EE.UU.

Trump ya ha criticado anteriormente a países que aplican el impuesto a los servicios digitales como Canadá, al que presionó rompiendo el diálogo comercial y que en junio acabó revirtiendo su intención de imponer nuevas tasas a las grandes tecnológicas de EE.UU.

El mandatario reivindicó que esas medidas, que también aplica la Unión Europea, “están diseñadas para perjudicar o discriminar contra la tecnología estadounidense” mientras que “dan un aprobado completo a las empresas tecnológicas más grandes de China”.

Las llamadas “Big Tech”, tecnológicas como Meta, Alphabet, Amazon, Microsoft o Apple, que copan la lista de las cotizadas más grandes del mundo, son todas estadounidenses, y sus ejecutivos han protagonizado un sonado acercamiento al presidente Trump desde que ganó las elecciones.

“EE.UU. y las empresas tecnológicas de EE.UU. ya no serán más ni la hucha ni la alfombrilla del mundo. Muestren respeto a EE.UU. y a nuestras increíbles empresas tecnológicas o consideren las consecuencias”, agregó el presidente.

El pasado febrero, Trump firmó una orden ejecutiva en la que amenazaba con castigar a los países con tasas digitales y abría la posibilidad de “renovar investigaciones” contra varios a los que puso en la diana en su primer mandato por ese motivo, entre ellos España, Reino Unido, Francia e Italia.

Escuche W Radio en vivo: