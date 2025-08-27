Asesinaron a soldado profesional Luis Hernán Quiguazú en Huila

El 26 de agosto fue encontrado el cuerpo sin vida del soldado profesional Luis Hernán Quiguazú Quinto, quien se encontraba de permiso y había desaparecido el viernes 23 de agosto. El hecho se registró en la vereda El Diamante, del municipio de Nátaga, Huila.

Según inteligencia militar, el uniformado se movilizaba por una vía de la vereda cuando fue interceptado por sujetos armados.

"Lamentamos profundamente esta irreparable pérdida y expresamos sinceras condolencias a los familiares y allegados de nuetro soldado profesional Luis"

Hernán Quiguazú Quinto, pertenecía al Batallón de Despliegue Rápido N.° 35, orgánico de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 12 de la Fuerza de Tarea Omega.

De manera coordinada con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación se adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos e identificar, capturar a los responsables.