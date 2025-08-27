Gloria Cuartas aseguró que si EE.UU. interviene a Venezuela, Norte de Santander sufrirá un coletazo

Norte de Santander

Gloria Cuartas, directora de la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz de Colombia, quien llegó a la región para participar en la primera sesión del Pacto Catatumbo, aseguró que, si EE.UU interviene a Venezuela, Norte de Santander sufrirá un coletazo negativo, principalmente la región norte, que se ha visto muy afectada por la crisis que se vive desde el pasado mes de enero.

“Yo aprovecho para expresar mi preocupación. Yo creo que hoy tenemos situaciones extraterritoriales que afectan directamente al Catatumbo” dijo Cuartas.

“Cualquier acontecimiento internacional que afecte a Venezuela será complicado para el país, porque somos regiones hermanas, porque hemos compartido la vida en frontera, en una región de idas y vueltas y creo que, yo, como Gloria Cuartas, Directora de la Unidad de Implementación, como mujer trabajadora por la paz, yo clamo para que no vayan a haber intervencionismo de los Estados Unidos sobre Venezuela”.

Aseguro la funcionaria que de presentarse una posible intervención de los Estados Unidos a Venezuela, se “afectaría todo el continente y los esfuerzos del Pacto Catatumbo para encontrar una estabilidad y un avance, se verían truncados".

Resaltó que es importante continuar en diálogos para que no se sienta ese coletazo.