Gobierno, gremios y sindicatos instalaron mesas para discutir reglamentación de la reforma laboral

En esta discusión tripartita participaron los principales gremios de la producción como la Andi, Fenalco, Acopi, Sac, Asobancaria y centrales obreras como la CUT, CGT, CTC, CPC, CDP.

Texto de la reforma laboral en Coplombia: ‘Proyecto de Ley: Trabajo por el Cambio’. Foto: Senado

El Ministerio de Trabajo instaló, junto con el sector productivo y trabajadores, la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales para discutir los avances de discusión en mesas técnicas de la reglamentación de la reforma laboral.

De acuerdo con la información entregada por el Ministerio de Trabajo, representantes del sector productivo y empresarial del país, junto con las principales centrales obreras, discutieron avances sobre las mesas técnicas de la reglamentación de la reforma laboral que entró en vigencia en junio de este año, pero que requiere de una serie de decretos reglamentarios para su implementación.

En esta discusión tripartita participaron los principales gremios de la producción como la Andi, Fenalco, Acopi, Sac, Asobancaria y centrales obreras como la CUT, CGT, CTC, CPC, CDP, además de entidades de gobierno en cabeza del ministerio de Trabajo, Comercio, Agricultura y el Departamento Nacional de Planeación.

El gobierno destacó la importancia de este tipo de espacios de discusión de temas laborares, “a este encuentro hay que darle un sentido de discusión real de política pública, debemos implementar desde el diálogo tripartito la reforma laboral de manera concertada y amplia”, señaló el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.

En el encuentro también se recibieron opiniones de los gremios y de las centrales obreras, sobre el decreto de negociación colectiva, multinivel, iniciativa del gobierno para garantizar reglas de juego claras en la negociación colectiva.

