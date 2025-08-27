El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Qué sucedió con el presupuesto del PAE? Esto respondió el director de la UApA

La Contraloría General de la Nación, alertó de una inminente pausa del Plan de Alimentación Escolar, ya que hay un déficit de alrededor de 500 millones de pesos. Debido a esto, más de 3 millones de niños dejarían de recibir los alimentos durante su jornada escolar.

Es por esto que este martes, 26 de agosto, en los micrófonos de W Sin Carreta estuvo el Rivera, director de Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, Sebastián Rivera.

¿Qué responde el Gobierno a la alerta de la Contraloría sobre el PAE?

De acuerdo con Rivera, el Gobierno ya había emitido esta misma alerta, es por esto que después de una reunión realizada en Buenaventura, se solicitó ayuda a la Contraloría y así hallar una solución.

¿Quién tiene responsabilidad del déficit del PAE?

El director de la UApa explicó que el PAE es un programa conjunto entre el Gobierno y las entidades regionales, sin embargo, los estudios de cobertura y contratación son exclusivos de los entes territoriales.

“Este programa cuesta 5.2 billones de pesos, se hace un llamado a las entidades a que hagan un uso correcto de los recursos”, concluyó.

