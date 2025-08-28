Aldo Cadena, respondió al MinEducación sobre quejas de maestros en el FOMAG

El vicepresidente del FOMAG, Aldo Cadena, aseguró que durante el consejo de ministros, Daniel Rojas, ministro de Educación, tuvo “imprecisiones”, sobre el funcionamiento del FOMAG, al señalar que “Persisten las quejas de los maestros porque aún no tienen posibilidad de escoger libremente la IPS para su atención”.

Sobre el particular, el vicepresidente señaló: “Decir que en el FOMAG no existe libre escogencia es atacar directamente el mejor proyecto del presidente Petro y el corazón del Acuerdo”.

Aseguró que, tanto en la escogencia de la IPS como en el tema tarifario, el modelo está funcionando y dijo que este tipo de declaraciones genera incertidumbre entre los maestros, “si el ministro dice que aquí las cosas andan mal y que no está funcionando la libre elección, que es un punto central del acuerdo q defiende el presidente, que dice el magisterio, que debe ser cierto”.

En cuanto al traslado de $1,7 billones de pesos del rubro destinado a pensiones, para cubrir el nuevo modelo de salud de los maestros, señaló que se hizo amparado en la ley. “Eso está en la ley de presupuesto, se pueden hacer los traslados internos”.

Finalmente, dijo que el fondo para la salud de los maestros no está desfinanciado.