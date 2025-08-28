Caso muerte familia bogotana: Víctimas dicen que hay responsabilidad penal de empresas públicas

El abogado Juan Manuel Castellanos, apoderado de las víctimas por la muerte de la familia Martínez Zuluaga en un hotel de San Andrés, aseguró que existiría responsabilidad penal, administrativa y civil de empleados de las empresas públicas.

Luego que se conociera el informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que determinó que la muerte de la familia integrada por Tito Nelson Martínez Hernández, de 42 años (padre); Viviana Andrea Canro Zuluaga, de 45 años (madre), y Kevin Martínez, de 4 años (hijo), fue causada por la inhalación del gas fosfina, el abogado Castellanos pidió que se avance con la judicialización de los supuestos responsables de lo ocurrido.

“El equipo de abogados no tiene la mínima duda sobre la responsabilidad penal, administrativa y civil que tiene tanto los empleados y funcionarios de las empresas privadas y públicas, cada una desde la respectiva rama del derecho”, se lee en el comunicado.

Castellanos agregó que “la investigación aun no culmina y existen varios informes pendientes por entregar desde la Fiscalía”.

También dijo que “como representante de víctimas, esperamos que de manera pronta se formule imputación de cargos en contra de los responsables”

Causa de la muerte

“Intoxicación por fosfina” fue la causa de la muerte de los tres integrantes de una familia bogotana que viajó al archipiélago de San Andrés para disfrutar de sus vacaciones y que falleció el viernes 11 de julio de 2025, en extrañas circunstancias, mientras se hospedaba en el Hotel Portobelo Convention.

El informe de necropsia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses estableció que la causa de la muerte fue anoxia, “una ausencia total de oxígeno en los tejidos”, tras la inhalación del gas conocido como fosfina.