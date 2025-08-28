Emergencia en el Camilo Daza, por fallas en el tren de aterrizaje de una avioneta ambulancia

Fotografía del aeropuerto Internacional Camilo Daza. / EFE/Mario Caicedo / Mario Caicedo ( EFE )

Cúcuta

Emergencia en el aeropuerto internacional Camilo Daza, después que el tren de aterrizaje de una avioneta ambulancia presentará fallas.

W Radio pudo conocer que la aeronave sufrió una falla en el tren de aterrizaje cuando se disponía a despegar y terminó saliéndose de la pista.

Preliminarmente se conoció que este incidente no dejó personas lesionadas.

Una vez ocurrida la emergencia, se activaron todos los protocolos por parte de los organismos de socorro y el personal del aeropuerto internacional, mientras se analizan las condiciones de la pista, para continuar con la operación aérea.