Se agudiza crisis de salud en Montería: confirman la muerte de 4 personas que esperaban remisión

Montería

El personero de Montería, Luis Gabriel Degiovanni, advirtió que la crisis de la salud se agudiza en la capital de Córdoba luego de que se confirmara la muerte de cuatro pacientes que esperaban remisión médica. Actualmente, más de 100 estarían en riesgo por falta de atención especializada.

“Hemos evidenciado grandes dificultades en la prestación de los servicios de salud, especialmente en la falta de remisiones oportunas a centros de mayor complejidad o donde se presten otros servicios que requieran los pacientes o la comunidad. A la fecha, por falta oportuna de remisión han fallecido cuatro personas”, sostuvo el personero.

“Hoy, tenemos más o menos 110 pacientes que requieren de remisión para que puedan tener una protección efectiva en esa dolencia que tienen. Para tener en cuenta, pacientes que duran mucho tiempo en remisión en un centro asistencial, le quitan la oportunidad a otras personas en cuanto a camas para poder ser atendidas también en la ciudad”, agregó el personero Degiovanni.

Según lo expresado, las personas fallecidas eran cuatro mujeres “una necesitaba remisión para oncología, otra paciente sufrió un paro mientras esperaba atención en cuidados intensivos. No todas las remisiones necesitan la misma urgencia, pero hay enfermedades que requieren atención prioritaria porque están afectando la salud”, detalló Degiovanni.

Asimismo, manifestó que la EPS con mayores quejas es la intervenida Nueva EPS, la cual cubre un alto porcentaje de la población cordobesa.

Finalmente, el personero dijo que mensualmente han instaurado hasta 200 acciones de tutela e incidentes de desacato por las vulneraciones registradas en el sistema de salud. En ese sentido, insistió en estrategias urgentes para proteger a la población monteriana.