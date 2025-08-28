Ted Cruz y Nayib Bukele hablaron sobre “tácticas” contra maras

El senador republicano estadounidense Ted Cruz se reunió con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con quien conversó sobre “tácticas antiterroristas” de “vanguardia” para “combatir” a las pandillas, también llamadas maras, según informó en X este miércoles el político norteamericano.

“Discutimos cómo El Salvador desarrolló tácticas antiterroristas de vanguardia para combatir las pandillas, transformando su país de uno de los más peligrosos de la tierra a uno de los más seguros, reduciendo la tasa de homicidios en un 98%”, publicó y agregó “lo que estoy viendo sobre el terreno es un éxito asombroso”.

En respuesta a la publicación del senador, el mandatario salvadoreño escribió en X: “Gracias, senador. Fue un honor para nosotros darle la bienvenida a nuestro país”.

Cruz llegó el martes 26 de agosto al país centroamericano, de acuerdo con la Embajada de EE.UU. en El Salvador, y brindó en un hotel de San Salvador una conferencia de prensa a la que fueron invitados algunos medios de comunicación.

“El Salvador es un socio crítico, tenemos intereses alineados, quiero expresar mi admiración por la labor que ha realizado el presidente Nayib Bukele, ha sido una labor extraordinaria cómo él ha logrado detener las pandillas, es una demostración de liderazgo”, afirmó el senador en la conferencia de prensa, según una publicación del periódico local Diario El Mundo.

Cruz detalló que la alianza entre Estados Unidos “se va a enfocar en golpear duramente a las pandillas transnacionales” y cárceles.

La Administración de Donald Trump en Estados Unidos se ha convertido en el principal escudo internacional del presidente Bukele, respaldando una reciente reforma constitucional que habilita la reelección presidencial indefinida y desestimando las denuncias de violaciones a los derechos humanos en El Salvador, frente a las críticas de organismos internacionales y locales.

