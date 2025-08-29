Incautadas más de 16 mil cajetillas de cigarrillos de contrabando en Santa Marta

Santa Marta

En un operativo realizado en la vía que de Santa Marta conduce al departamento de La Guajira, sector Las Tinajas, funcionarios de la División de Control Operativo Santa Marta, junto a uniformados del Batallón de Infantería Mecanizado No. 5, lograron la incautación de 16.730 cajetillas de cigarrillos de origen extranjero y la aprehensión de un vehículo acondicionado para su transporte.

Según la información entregada por las autoridades, el valor comercial de esta mercancía está avaluada en más de novecientos millones de pesos la cual no contaba con la documentación requerida para su movilización e ingreso legal al país.

Por tal motivo, se procedió con la incautación de la mercancía, toda vez que superaba la cuantía estipulada en la ley penal. Asimismo, se aprehendió el medio de transporte, el cual había sido modificado para ocultar los cigarrillos.

“La Policía Nacional hace un llamado a la ciudadanía a sumarse en la lucha contra el contrabando, apoyando la legalidad y denunciando cualquier actividad ilícita”, manifestó el Coronel Jaime Ríos Puerto Comandante Policía Metropolitana de Santa Marta.