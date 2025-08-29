Actualidad

Tribunal Superior declaró nula sanción contra MinAmbiente por delimitación del páramo Almorzadero

Un juez en Málaga, Santander, había ordenado una sanción económica a la jefe de esta cartera y dos funcionarios más de la entidad.

Irene Vélez, exministra de Minas y Energía de Colombia (Foto vía COLPRENSA)

El Tribunal Superior de Bucaramanga declaró nula la decisión de sancionar económicamente a la ministra encargada de Medio Ambiente, Irene Vélez, y dos funcionarios más, por supuestamente incurrir en desacato sobre la delimitación del páramo del Almorzadero entre Santander y Norte de Santander.

Esta decisión había sido tomada inicialmente por el juzgado promiscuo de Málaga, Santander, y el Tribunal señala que quien debe responder por este desacato son los funcionarios que estaban en el cargo en el 2019, cuando se presentó el incumplimiento a la orden judicial.

“Ordenar al señor Primero Promiscuo del Circuito de Málaga, adopte las medidas tendientes a establecer en quien recae la responsabilidad objetiva de acatar el fallo de fecha 03/09/2019 y proceda a reponer las actuaciones invalidadas, conforme a los lineamientos expuestos en la parte considerativa de esta providencia, agotando todas y cada una de las etapas previas a la apertura formal del incidente de desacato y adoptando las medidas del caso para propender por el cumplimiento del referido fallo”, se indica en el documento del Tribunal Superior.

La ministra Vélez había advertido que no entendía cómo es que se daba esta sanción seis años después, justo cuando ella asume el cargo y aseguró que esperaba que no fuera una persecución judicial.

