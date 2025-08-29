Tribunal Superior declaró nula sanción contra MinAmbiente por delimitación del páramo Almorzadero

El Tribunal Superior de Bucaramanga declaró nula la decisión de sancionar económicamente a la ministra encargada de Medio Ambiente, Irene Vélez, y dos funcionarios más, por supuestamente incurrir en desacato sobre la delimitación del páramo del Almorzadero entre Santander y Norte de Santander.

Esta decisión había sido tomada inicialmente por el juzgado promiscuo de Málaga, Santander, y el Tribunal señala que quien debe responder por este desacato son los funcionarios que estaban en el cargo en el 2019, cuando se presentó el incumplimiento a la orden judicial.

“Ordenar al señor Primero Promiscuo del Circuito de Málaga, adopte las medidas tendientes a establecer en quien recae la responsabilidad objetiva de acatar el fallo de fecha 03/09/2019 y proceda a reponer las actuaciones invalidadas, conforme a los lineamientos expuestos en la parte considerativa de esta providencia, agotando todas y cada una de las etapas previas a la apertura formal del incidente de desacato y adoptando las medidas del caso para propender por el cumplimiento del referido fallo”, se indica en el documento del Tribunal Superior.

Le puede interesar: Irene Vélez dejaría su cargo de cónsul general en Reino Unido y regresará a Colombia

La ministra Vélez había advertido que no entendía cómo es que se daba esta sanción seis años después, justo cuando ella asume el cargo y aseguró que esperaba que no fuera una persecución judicial.