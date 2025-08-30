Tendencias

Julio Sánchez Cristo DJ: Especial álbumes de salsa, según Rolling Stone

La mejor selección musical con la voz de siempre, la voz original de La W.

PRIMERA HORA

  • La Pantera mambo - La 33
  • Álbum: La 33
  • Yo no sé mañana - Luis Enrique  
  • Álbum: Ciclos 
  • Oiga, mire, vea - Guayacán Orquesta 
  • Álbum: Sentimental de punta a punta 
  • Cuando te vea - Spanish Harlem Orchestra 
  • Álbum: Across 110th Street 
  • Evelino y la rumba - Tommy Olivencia 
  • Álbum: Planté bandera 
  • Guajira sentimental - Justo Betancourt 
  • Álbum: Pa bravo yo
  • La cura - Frankie Ruiz 
  • Álbum: Solista... pero no solo  
  • Perico macona - Angel Canales 
  • Álbum: Sabor 
  • Tú me niegas - La Lupe 
  • Álbum: Queen of Latin Soul
  • La hija de Lola - Charlie Palmieri 
  • Álbum: El gigante del teclado

SEGUNDA HORA

  • Las caras lindas - Ismael Rivera 
  • Álbum: Esto sí es lo mío 
  • Llorarás - Dimensión Latina, Oscar D’ León 
  • Álbum:“75″
  • Te conozco bien - Marc anthony 
  • Álbum: Todo a su tiempo 
  • Sonido bestial - Richie Ray & Bobby Cruz 
  • Álbum: El bestial sonido de...
  • Oh qué será? - Willie Colón 
  • Álbum: Fantasmas 
  • La cartera - Orquesta Harlow 
  • Álbum: Salsa
  • Decisiones - Rubén Blades
  • Álbum: Buscando América 
  • La negra no quiere - Grupo Niche 
  • Álbum: No hay quinto malo 

TERCERA HORA

  • El negrito de Alabama - Ismael Rivera, Rafael Cortijo 
  • Álbum: Con todos los hierros 
  • El preso - Fruko y Sus Tesos 
  • Álbum: El grande 
  • Brujería - El Gran Combo de Puerto Rico 
  • Álbum: ¡Aquí no se sienta nadie!
  • Indestructible - Ray Barretto 
  • Álbum: Indestructible 
  • El pío pío - Sonora Ponceña, Papo Lucca 
  • Álbum: Musical Conquest
  • Quimbara - Johnny Pacheco, Celia Cruz 
  • Álbum: Celia & Johnny
  • Pienso en ti - Cheo Feliciano 
  • Álbum: Cheo 
  • El cantante - Héctor Lavoe 
  • Álbum: Comedia 
  • Mi sonsito - Eddie Palmieri 
  • Álbum: Azúcar pa’ti

