Julio Sánchez Cristo DJ: Especial álbumes de salsa, según Rolling Stone
La mejor selección musical con la voz de siempre, la voz original de La W.
PRIMERA HORA
- La Pantera mambo - La 33
- Álbum: La 33
- Yo no sé mañana - Luis Enrique
- Álbum: Ciclos
- Oiga, mire, vea - Guayacán Orquesta
- Álbum: Sentimental de punta a punta
- Cuando te vea - Spanish Harlem Orchestra
- Álbum: Across 110th Street
- Evelino y la rumba - Tommy Olivencia
- Álbum: Planté bandera
- Guajira sentimental - Justo Betancourt
- Álbum: Pa bravo yo
- La cura - Frankie Ruiz
- Álbum: Solista... pero no solo
- Perico macona - Angel Canales
- Álbum: Sabor
- Tú me niegas - La Lupe
- Álbum: Queen of Latin Soul
- La hija de Lola - Charlie Palmieri
- Álbum: El gigante del teclado
SEGUNDA HORA
- Las caras lindas - Ismael Rivera
- Álbum: Esto sí es lo mío
- Llorarás - Dimensión Latina, Oscar D’ León
- Álbum:“75″
- Te conozco bien - Marc anthony
- Álbum: Todo a su tiempo
- Sonido bestial - Richie Ray & Bobby Cruz
- Álbum: El bestial sonido de...
- Oh qué será? - Willie Colón
- Álbum: Fantasmas
- La cartera - Orquesta Harlow
- Álbum: Salsa
- Decisiones - Rubén Blades
- Álbum: Buscando América
- La negra no quiere - Grupo Niche
- Álbum: No hay quinto malo
TERCERA HORA
- El negrito de Alabama - Ismael Rivera, Rafael Cortijo
- Álbum: Con todos los hierros
- El preso - Fruko y Sus Tesos
- Álbum: El grande
- Brujería - El Gran Combo de Puerto Rico
- Álbum: ¡Aquí no se sienta nadie!
- Indestructible - Ray Barretto
- Álbum: Indestructible
- El pío pío - Sonora Ponceña, Papo Lucca
- Álbum: Musical Conquest
- Quimbara - Johnny Pacheco, Celia Cruz
- Álbum: Celia & Johnny
- Pienso en ti - Cheo Feliciano
- Álbum: Cheo
- El cantante - Héctor Lavoe
- Álbum: Comedia
- Mi sonsito - Eddie Palmieri
- Álbum: Azúcar pa’ti