Asesinado un hombre en la central de transporte de Santa Marta/ central de transporte de Santa Marta.

Santa Marta

En Santa Marta una persona identificada como Duvalier Sanabria Trujillo, de 33 años y que figuraba en el cartel de los más buscados del municipio de Piedecuesta, Santander, fue asesinada en la central de transporte de la ciudad cuando se disponía a viajar en un bus interdepartamental.

Ocurrido este suceso, el equipo operativo de la entidad, como primer respondiente, informó a las autoridades de Policía quienes se trasladaron al sitio y se apersonaron de la situación.

Según las primeras versiones esta persona fue interceptado por sicarios quienes le dispararon en repetidas ocasiones cuando se bajaba de un taxi.

Le puede interesar:

Juez legalizó captura del séptimo detenido por presunta participación en magnicidio de Miguel Uribe

El levantamiento del cadáver fue realizado por una unidad del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, que trasladó el cuerpo a la morgue de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Le puede interesar:

Incautadas más de 16 mil cajetillas de cigarrillos de contrabando en Santa Marta