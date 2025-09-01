Cambio Radical confirmó que votará por Carlos Camargo para la Corte Constitucional

Este miércoles, 3 de septiembre, el Senado elegirá a un nuevo magistrado de la Corte Constitucional, y los nombres que más suenan para ocupar esa posición son el exdefensor del Pueblo, Carlos Camargo, y la jurista vallecaucana Patricia Balanta.

La votación está muy apretada pues, aunque hasta hace unos días Camargo parecía tener las mayorías, el apoyo del Gobierno a Balanta estaría equilibrando la votación a su favor. De hecho, ella ya tendría varios votos en el Partido de la U.

En ese contexto, el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, anunció que al menos su partido votará en bloque por Camargo. Hay dudas sobre qué va a pasar con los votos de Temístocles Ortega y Ana María Castañeda, de esa colectividad, que han respaldado en el pasado al Gobierno y fueron sancionados.

“La Corte debe ser un órgano independiente, donde se cumplan los principios de separación de poderes y, por supuesto, de autonomía de la rama judicial. Por eso nos corresponde en el Senado proteger ese postulado constitucional y que la Corte sea integrada por unos magistrados que no tengan afinidad ideológica con el presidente Gustavo Petro”, dijo Motoa.

Igualmente, advirtió que, como lo hizo German Vargas Lleras en su columna dominical en el diario El Tiempo, que el presidente Gustavo Petro ha intentado incidir en la conformación de la Corte: “Ya hemos visto que el presidente de la República ha utilizado esa corporación para lograr designar a sus amigos y a sus funcionarios más cercanos (...) Tenemos que garantizar la independencia de esa corporación y la no cooptación”, dijo.

