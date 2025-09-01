Confirman condena contra funcionaria de la U. Distrital: pagará una multa de más de $5.000 millones

La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, en una decisión de segunda instancia, condenó a 17 años y 8 meses de prisión a la exencargada del presupuesto del Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano de la Universidad Distrital de Bogotá (Idexud), Patricia Gamboa Rodríguez, por haber contribuido a la desviación de 6.995 millones de pesos por parte de su jefe, el entonces rector.

Los magistrados, además, ordenaron a la exfuncionaria que pague una multa de 5.246 millones de pesos. Quedará inhabilitada para ejercer funciones públicas por 212 meses.

Gamboa Rodríguez fue hallada culpable de los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y falsedad ideológica en documento público.

Una fiscal adscrita a la Dirección Especializada contra la Corrupción logró comprobar durante el juicio que, entre 2014 y 2018, la exfuncionaria expidió ilícitamente 372 Certificados de Registro Presupuestal (CRP), con los que se tramitaron igual número de órdenes de pago por 6.995 millones de pesos.

También se evidenció que, entre los años 2015 y 2019, gestionó 279 Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) para autorizar la transferencia de 4.852 millones de pesos.

De esta manera, permitió y facilitó la apropiación de los recursos a favor del entonces director del Idexud, Wilman Muñoz Prieto.

“Para dar apariencia de legalidad a los movimientos de dinero, la extesorera suscribió 651 documentos falsos que soportaban supuestos pagos a contratistas y gastos administrativos, sin que existieran facturas o cuentas de cobro”, detalló la Fiscalía.

También se evidenció que, a cambio de este tipo de “favores”, le dieron un tiquete aéreo para viajar a Europa, por cerca de cinco millones de pesos.

La pena impuesta en su contra deberá cumplirse en un centro de reclusión.