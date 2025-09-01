Cuarto vehículo transportador de bebidas fue incinerado en el Área Metropolitana de Cúcuta. / Foto: Cortesía.

Cúcuta

Hay alerta en el Área Metropolitana de Cúcuta por los sistemáticos atentados contra empresas transportadoras de bebidas.

En las últimas horas, un cuarto vehículo, transportador de gaseosas, fue incinerado en el municipio de San Cayetano, Norte de Santander.

El hecho se presentó cuando los empleados de esta empresa adelantaban su ruta en el municipio del área metropolitana. Por fortuna, no se registraron personas heridas.

El pasado miércoles 27 de agosto se presentó el primer hecho, en la Y Astilleros, contra una empresa transportadora de cervezas.

Al siguiente día, jueves 28 de agosto, se registró el segundo hecho en el anillo vial occidental, muy cerca al puente internacional Atanasio Girardot, contra un camión transportador de gaseosas.

El tercer hecho se presentó el pasado sábado 30 de agosto, en el barrio La Parada de Villa del Rosario, contra un camión transportador de cervezas.

Finalmente, este lunes 1 de septiembre se presentó el cuarto hecho contra un camión transportador de gaseosas.

Según lo dio a conocer el coronel Libardo Garcés, comandante de la policía metropolitana de Cúcuta, detrás de estas acciones estarían integrantes de los frentes urbanos del ELN en zona de frontera, quienes estarían haciendo exigencias de gruesas sumas de dinero a los empresarios de este sector económico.