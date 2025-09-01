Figuras de talla mundial asisten al 69.º Festival de Cine de Londres (LFF)

El Festival de Cine de Londres (London Film Festival-LFF) que inicia el próximo 8 de octubre, reveló una lista de cineastas de primer nivel que participarán en el programa “Screen Talks” de este año. Está encabezado por el tres veces ganador del premio Óscar, Daniel Day-Lewis.

Su aclamada filmografía incluye “Lincoln”, “Mi pie Izquierdo” y “Petróleo Sangriento” películas con las que ganó el Premio de la Academia, el único actor en lograr esta hazaña tres veces. Su nueva película, “Anemone”, será parte del London Film Festival en su 69.ª edición.

La nueva cinta está dirigida por su hijo Ronan Day-Lewis, en su debut como director de largometrajes, a partir de un guión que coescribió con su padre. La presencia de Day-Lewis en Londres marca su regreso a la actuación después de su retiro en 2017.

El cineasta griego Yorgos Lanthimos de la multipremiada Pobre Criaturas, protagonizada por Emma Stone, regresa al LFF. Su película estuvo nominada a once Premios de la Academia y ganó cuatro estatuillas en 2024. Lanthimos y Stone vuelven a trabajar juntos, esta vez en la cinta “Bugonia” una de las películas más comentadas del Festival de Cine de Venecia de este año, gracias a su singular representación del impacto de las teorías de la conspiración.

“Bugonia”, dirigida por el cineasta predilecto para ganar el Óscar, también llegará al Festival de Cine de Londres.

Entre las cineastas mujeres que son parte de las sesiones de preguntas y respuestas de la muestra de cine se encuentra Chloé Zhao, directora ganadora del Óscar por “Nomadland”, un drama ganador de tres Premios Óscar sobre la realidad de la vida en la carretera en los Estados Unidos del siglo XXI.

Zhao participa en las charlas para explorar su singular enfoque cinematográfico que combina la estética del cine documental y narrativo. Su particular enfoque cinematográfico también dio lugar a una de las tramas más fascinantes del universo Marvel con “Eternals”.

La nueva producción de Zhao es un drama shakesperiano “Hamnet” que será una de los más esperados del cine este año. El actor Paul Mescal interpreta a Shakespeare, mientras que Essie Buckley es la esposa de Shakespeare y la madre de sus hijos. “Es tan emocionalmente cruda que a veces resulta casi insoportable”, señala Variety.

También asiste al festival londinense la escocesa Lynne Ramsay que, desde su extraordinario debut en 1999 con “Ratcatcher”, ha forjado una carrera singular. La trama se desarrolló en Glasgow durante la huelga de recolectores de basura de 13 semanas de 1975. Le siguieron “Necesitamos hablar de Kevin” (2011) y “Nunca estarás a salvo” (2018) , revelando aún más a una directora cuyo trabajo equilibra hábilmente la narrativa con impactantes interpretaciones de actores en la cima de su carrera.

El 69.º Festival de Cine de Londres BFI, en colaboración con American Express, se celebrará del 8 al 19 de octubre.