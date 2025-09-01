Nicolás Maduro a Bernie Moreno: “El que se mete conmigo y con nosotros, se seca”

En una rueda de prensa con medios internacionales, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, respondió a una declaraciones del senador republicano Bernie Moreno en La W, en la que aseguró que el jefe de Estado venezolano no terminaba su mandato este año.

¿Qué dijo Bernie Moreno?

“Yo creo que el ‘reino de terror' de Maduro en Venezuela ya está para acabar, yo creo que no acaba este año”, advirtió el senador estadounidense el pasado 14 de agosto.

¿Qué respondió Nicolás Maduro?

Ante esto, Maduro respondió: “El que se mete conmigo y con nosotros (Venezuela), se seca”.

Maduro aseguró que Moreno le envió “un mensaje secreto” diciéndole, según el mandatario venezolano, que lo admiraba y “ahora sale con esa babosada”.

“Se la da de brujo, astrólogo, adivino. Yo estoy en manos de Dios y espero que tú también -Bernie Moreno- (…) Dios decide mi destino, el pueblo decide mi destino y estoy tranquilo con mi conciencia. Lancen sus amenazas quienes quieran ”, declaró Maduro.

El mandatario venezolano señaló que el despliegue de “ocho buques, un submarino nuclear y 1.200 misiles apuntando a Venezuela, constituyen la amenaza más grande hacia el país suramericano".

Advirtió, a una pregunta de La W, que “si Venezuela fuera agredida, pasaría inmediatamente al período de lucha armada en defensa del territorio nacional (…) y declararíamos constitucionalmente a la República en armas”.

