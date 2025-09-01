Internacional

Maduro advirtió con declarar “en armas” a Venezuela si es agredida

El primer mandatario venezolano, afirmó que tendría una forma de lucha diplomática y otra armada en caso de ataque estadounidense.

Nicolás Maduro hablando en un acto de gobierno en Caracas (Venezuela) Venezuela FOTO: EFE/ Prensa Palacio de Miraflores

Nicolás Maduro hablando en un acto de gobierno en Caracas (Venezuela) Venezuela FOTO: EFE/ Prensa Palacio de Miraflores / Prensa Palacio de Miraflores (EFE)

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió este lunes 1 de septiembre con la posibilidad de declarar “en armas” a su país en caso de que enfrente una agresión extranjera, en medio de las tensiones con EE.UU., que ha desplegado buques en el mar Caribe como parte de sus acciones contra el narcotráfico.

Si Venezuela fuera agredida, pasaría inmediatamente al periodo de lucha armada, en defensa del territorio nacional y de la historia y del pueblo de Venezuela, y declararíamos constitucionalmente la República en armas”, afirmó Maduro en una rueda de prensa con medios internacionales.

El gobernante aclaró que se trataría de una estrategia “eminentemente defensiva”, que, aseguró, incluiría, “dos formas de lucha”, una diplomática y otra armada.

Nota en desarrollo...

