Camilo batió récord de presentaciones en uno de los festivales más importantes del España

El intérprete de “Vida de Rico” cerró con broche de oro dos meses y medio de música en vivo en el Festival Starlite Marbella.

Camilo Echeverry | Foto: Crédito Starlite Occident

Yuliana Botero

Con 11 actuaciones en el escenario, Camilo Echeverry se consagra como uno de los grandes embajadores del Starlite Occidente en Marbella.

El concierto, que empezó con la interpretación de “Una Vida Pasada”, fue un lleno absoluto, haciendo evidente la conexión del antioqueño con el público español.

Uno de los momentos más emotivos de la noche corrió por parte del intérprete cuando compartió su mensaje: “Amar es nuestra revolución”, lema que se convirtió en el hilo conductor de un espectáculo donde la complicidad fue protagonista.

