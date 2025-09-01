Debut musical del futbolista Sergio Ramos tiene detrás a un productor y compositor colombiano

El sevillano Sergio Ramos, quien jugó como lateral derecho y mediocentro en el equipo Real Madrid, se estrenó como solista con “Cibeles”, una canción inspirada en su paso por el equipo, donde cuenta la historia sobre su polémica salida.

En la producción de este sencillo, estuvo detrás como productor el colombiano Daniel Echevarría Oviedo conocido artísticamente como Ovy on the Drums.

El productor ha trabajado con artistas de talla internacional como Karol G, Maluma y Enrique Iglesias, por mencionar algunos.

En esta oportunidad ha sido el encargado, junto a Yeray Music de acompañar al deportista en la producción de su primera canción en solitario.