Procuraduría llama a juicio a seis militares por presuntos nexos con alias ‘Matamba’

La Procuraduría General de la Nación formuló cargos y llamó a juicio disciplinario a seis militares por su presunta colaboración con la organización criminal ‘La Cordillera’ liderada en su momento por Juan Larinson Castro, alias ‘Matamba’.

Se trata de un alto oficial, el coronel (r) Harry Leonardo Gómez, el capitán (r) Octavio Javier Castro, los sargentos (r) Oscar Ramón Faillace, Edward Díaz, Nelson Rolón y un soldado profesional.

De acuerdo con el expediente de la Procuraduría, este grupo de militares permitían entre 2019 y 2020 el tránsito de los miembros de ese grupo criminal por distintos corregimientos de Cumbitara en Nariño, donde existen importantes enclaves del narcotráfico de esa organización delincuencial.

“Los investigados, aparentemente, suministraban a integrantes de ese grupo ilegal información documental, radiogramas e información de inteligencia, que permitía a los delincuentes evadir la acción de las autoridades y evitar su captura” sentenció el ente de control.

En la investigación, la Procuraduría calificó la presunta conducta de los disciplinados como una falta gravísima, que, de comprobarse, podría generarles una inhabilidad de entre 10 y 20 años de prisión.