Santa Marta sede del Foro de Seguridad, Turismo y Productividad

Santa Marta

En la capital del Magdalena se llevó a cabo el Foro de Seguridad, Turismo y Productividad liderado por la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes el acompañamiento de Cotelco, la Universidad del Magdalena, la policía departamental y la Metropolitana

La actividad se llevó a cabo en la Universidad Sergio Arboleda y contó con la presencia de académicos, prestadores de servicios turísticos y comunidad en general, quienes debatieron las principales necesidades del departamento en materia de seguridad.

“Hoy estamos recordándole al presidente Gustavo Petro con este foro sus promesas, donde decía que el turismo era la base del desarrollo de Colombia, entonces sí es la base tiene que ser la del presupuesto nacional para lograr el desarrollo y el empleo que hoy necesitan los colombianos, especialmente esta región tan hermosa”, precisó el Representante a la Cámara, Holmes Echeverría.

Durante el espacio los asistentes tuvieron la oportunidad de exponer sus necesidades en materia de seguridad, turismo en la región y como se puede trabajar de manera conjunta con el Gobierno Nacional para fortalecer al departamento en este escenario.

Desde Cotelco también se destacó el espacio académico en un territorio como Santa Marta y Magdalena, donde el turismo juega un papel fundamental. “La seguridad no es solamente la presencia de más policías, sino integral, la seguridad humanista, los no bloqueos de la carretera, la iluminación”, dijo Omar García, presidente ejecutivo de Cotelco Magdalena.