Supersalud inicia devolución de Sanitas, pero pidió a la Corte claridad sobre el proceso

La Superintendencia Nacional de Salud inició el proceso de devolución de la EPS Sanitas a su propietario, el Grupo Keralty, en cumplimiento de la orden de la Corte Constitucional que dejó sin efecto la intervención estatal realizada en 2024.

El anuncio fue hecho por el superintendente Giovanny Rubiano durante la presentación del plan de estabilización de giros a la red pública hospitalaria. “El proceso ya comenzó, pero hemos pedido a la Corte que aclare cómo se materializa la entrega, dado que la EPS presenta graves dificultades financieras”, señaló.

Rubiano planteó que la EPS no cumple con requisitos de capital mínimo, patrimonio adecuado ni reservas técnicas, lo que genera incertidumbre sobre la manera en que puede entregarse sin comprometer la atención a millones de usuarios. “Le pregunto a la Corte cómo hago para entregar una EPS con esas condiciones”, expresó.

La Supersalud interpuso ante la Corte Constitucional un incidente de nulidad y una solicitud de aclaración de la sentencia SU-277 de 2025, que ordenó devolver Sanitas al Grupo Keralty. El organismo espera respuesta para precisar los pasos a seguir, aunque el fallo sigue vigente y debe cumplirse.

El grupo propietario ha insistido en que la restitución debe concretarse de inmediato y que las acciones legales de la Superintendencia no suspenden la orden. En sus comunicaciones a la Corte, Keralty ha advertido que la demora podría acarrear consecuencias disciplinarias y penales para los funcionarios responsables.