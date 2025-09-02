Así es el animal que tiene un cuerno en la frente, pero no es un unicornio: en dónde se encuentra

Los animales han estado presentes en el Planeta Tierra desde hace millones de años, habitando el mundo en cada una de sus eras, en unas más que en otras.

Sin embargo, algo que existe en común es que cada especie, teniendo en cuenta sus entornos y su hábitat, ha evolucionado con el fin de acoplarse a ese bioma en el que se desenvuelve.

Dicha evolución se ve representada en cada animal de forma variada y diferente. Por ejemplo, algunas especies adoptan determinados comportamientos para sobrevivir al entorno que los rodea.

Así mismo, hay otros animales que físicamente, y con el pasar de los años, han evolucionado su aspecto con razón a poder responder a las necesidades que le demandan su ecosistema.

Es así como encontramos animales con corazas muy fuertes, otros que no tienen ojos, unos más que desarrollan una amplia capa de pelo y, también, otras especies que adoptan cuernos, como las vacas o los toros, que son los más conocidos.

Sin embargo , desde hace siglos en el mundo se habla de que existe un unicornio, pero no el equino que todo ser humano conoce , ese animal hace parte de la fantasía y la cultura popular.

El que atañe este artículo, en efecto, existe, y es conocido como el unicornio marino . En W Radio le contamos.

¿De qué animal se trata?

Pues bien, el animal que cuenta con un cuerno en la frente, que por demás es muy largo, se llama Narval , una especie marina.

Según relata la reconocida revista National Geographic, desde el siglo XVI se “difundió la creencia de que en aguas del Ártico había unicornios marinos que atacaban a los navíos"; sin embargo, la ciencia logró estipular que se trataba de narvales, animales que, como se explicó, cuentan con un gran cuerno en la frente.

¿Qué especie es el narval?

El narval es de las familia de las ballenas que, entre otras cosas, está emparentado con las belugas.

“Cuando son adultos, los narvales pueden llegar a medir hasta cinco metros de longitud y viven mayoritariamente en las frías aguas árticas de Canadá, Groenlandia y Rusia“, explicó NatGeo.

¿Cuál es el porqué de su cuerno gigante?

La realidad es que no es un cuerno, sino que se trata de un colmillo que el narval usa, entre otras cosas, para defenderse de sus depredadores.

Además, según explica NatGeo, el colmillo del narval tiene funciones sensoriales. “Con más de diez millones de conexiones nerviosas, el colmillo del narval puede detectar cambios en la temperatura, la salinidad y las partículas del agua“, dicen.

¿Cuánto mide el colmillo del narval?

NatGeo explica en su web que el colmillo del narval mide aproximadamente tres metros y solo se presenta en los machos.

“El colmillo de marfil crece justo a través del labio superior del narval” y, además, está hecho de marfil, el mismo material del que están hechos los colmillos de los elefantes.

Vea un video del narval usando su colmillo:

Vea fotos de narvales en su hábitat natural:

Narval, imagen de referencia. Foto: Getty Images. / dottedhippo Ampliar

