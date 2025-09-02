Aumenta a 108 número de líderes asesinados según Indepaz; último caso fue en Balboa, Cauca

Por su parte el Ejército y la Policía del departamento del Huila no han entregado reporte alguno oficial de lo ocurrido.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) confirmó que Leonel Imbachi, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Francisco, en Balboa, Cauca, fue asesinado este 1 de septiembre, elevando a 108 el número de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en lo que va de 2025.

Imbachi era reconocido por su liderazgo comunitario y su trabajo por el bienestar colectivo de su vereda. La Asociación Municipal de Juntas de Acción Comunal de Balboa (Asocomunal) denunció su muerte como un hecho violento que genera preocupación en la región, históricamente afectada por el accionar de grupos armados ilegales.

La Defensoría del Pueblo había emitido las Alertas Tempranas 047 de 2020 y 019 de 2023, en las que advertía sobre los altos riesgos que enfrentan los líderes sociales, defensores de derechos humanos y comunidades organizadas en Balboa. En dichos documentos, la entidad señaló que la imposición de normas y el control social ejercido por estructuras armadas representan una amenaza constante para la seguridad de la población.

En esta zona del Cauca operan varias estructuras armadas, entre ellas el Frente Carlos Patiño del Estado Mayor Central (EMC), la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano Frente Diomer Cortés, la columna móvil Fredy Ortiz, la Segunda Marquetalia y bandas delincuenciales locales. La jurisdicción militar de la región corresponde a la Tercera División del Ejército Nacional.

El homicidio de Leonel Imbachi se suma a la grave situación de violencia que enfrentan líderes comunitarios en Colombia, donde Indepaz ha registrado 108 asesinatos de líderes y defensores en lo que va de este año.