Corte cita a la secretaria general de Comisión Primera del Senado por escándalo de puestos en Dian

W Radio conoció que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, despacho de la magistrada Cristina Lombana, citó a rendir declaración juramentada a Yury Lineth Sierra Torres, la secretaria general de la Comisión Primera del Senado de la República, en el marco de la investigación por el escándalo de puestos en la Dian.

La importante funcionaria del Senado fue llamada por el despacho de la magistrada Cristina Lombana a rendir declaración este miércoles 3 de septiembre desde el mediodía. Según fuentes informadas, Sierra es llamada por cuenta de su vinculación en el pasado como miembro de la UTL del exsenador Roy Barreras, por lo cual sería muy cercana al excongresista.

Barreras es uno de los congresistas investigados por su supuesta relación con exigencias de puestos en la Dian y además ha sido sindicado por el exdirector Luis Carlos Reyes, de realizar intimidaciones en su contra con el fin de que accediera a sus pretensiones.

Además de la secretaria Yury Lineth Sierra Torres, también fue citado el señor Carlos Alberto Monsalve Monje, quien tendrá que acercarse a la sede de la Sala de Instrucción del alto tribunal este miércoles 3 de septiembre pero dos horas antes, es decir, 10:00 AM deberá estar en el despacho de la magistrada Lombana.

Monsalve es llamado en vista de que en el pasado se desempeñó como asistente jurídico del exsenador Roy Barreras, cargo que según fuentes informadas, ocupó cuando el exembajador era el presidente del Senado de la República.

Adicionalmente, el despacho de la magistrada Cristina Lombana dispuso citar asimismo a Luis Carlos Reyes, exdirector de la Dian, con el fin de continuar su declaración jurada en el marco de este escándalo en el cual hay 62 congresistas que están siendo indagados en la presente actuación.

Cabe recordar que en su primera declaración, como lo reveló W Radio, ratificó sus señalamientos públicos y además acusó al senador Jairo Castellanos de haber promovido que le quitaran recursos a la Dian debilitándola, como retaliación por no nombrarle sus recomendados.