Corte Suprema emite nueva condena contra exgobernador de La Guajira, Hernando Deluque

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la sentencia de 9 años de cárcel que pesaba desde 2016 en contra del exgobernador de La Guajira, Hernando Deluque, por un nuevo caso de irregularidades en contratación durante su paso por la Gobernación. En esta ocasión, por las obras de la construcción del techo de un colegio las cuales tuvieron que ser asumidas por el propio centro educativo ante el incumplimiento de la Gobernación.

Los magistrados en sede de impugnación especial, determinaron confirmar la condena contra Deluque, en la cual además se le niega la suspensión de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria. El exgobernador fue encontrado responsable de haber cometido irregularidades en la suscripción de dos contratos por más de 140 millones de pesos para la construcción del techo del colegio Sagrada Familia de Riohacha.

No hubo estudios técnicos previos, se cambiaron materiales sin claridad legal del por qué, pero lo más grave, es que el supuesto techo que se iba a entregar al colegio nunca se construyó pero el gobernador Deluque sí fue muy cumplido en los desembolsos y le pagó a los dos contratistas prácticamente el 100%.

Así lo reprochó la Corte Suprema en la condena por el delito de peculado por apropiación en favor de terceros y al descartar la excusa de Deluque quien quiso echarle la culpa a los directivos del colegio por la ineficiencia de planeación del gobernador Hernando Deluque y su equipo.

Técnicamente, en criterio de la Corte, la obra del techo del colegio terminó siendo un elefante blanco en el que se alcanzaron a instalar unas columnas que luego fueron retiradas porque ni siquiera cumplían los requisitos técnicos. Cabe decir, como resalta la Corte, que los contratos fueron de conocimiento directo del gobernador Deluque Freyle y a los directivos del colegio les tocó asumir directamente la construcción del techo.

“(Hernando Deluque Freyle) estaba enterado de cuanto ocurría con su trámite, tanto que se reunió personalmente con el contratista, sin que hubiera habido delegación. En este sentido, existe prueba en la actuación de que el gobernador de manera consciente y voluntaria, esto es, con un actuar doloso, tramitó los contratos sin observar los requisitos”, se lee en la sentencia.

Además del gobernador Deluque, quien ha sido condenado ya varias veces por otro múltiple número de contratos plagados de irregularidades durante su administración (2001 - 2003), también quedó en firme la sentencia contra el gobernador encargado Alex Enrique Coronado Felizzola, quien suscribió uno de los dos jugosos contratos adicionales que se pagaron sin que el colegio recibiera su techo.