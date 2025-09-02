Deportes

Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 2 de septiembre de 2025

Hernán Peláez y Martín de Francisco analizaron el partido de la Selección Colombia ante Bolivia por las Eliminatorias a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Debe ser inicialista Dayro Moreno ante Bolivia?

Hernán Peláez y Martín de Francisco.

Escuche este capítulo completo aquí:

