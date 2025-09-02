Magdalena

La fundación Tras la Perla entregó la tercera casa en el pueblo palafito de San Sebastián de Buenavista, Magdalena, en el marco del proyecto piloto de saneamiento básico de esta población, a diferencia de las dos primeras esta vivienda fue totalmente reconstruida.

“Esta vivienda fue construida totalmente nueva 45 cm por encima de la que ya estaba, cuenta con tres habitaciones. El sistema de tratamiento de agua residual implementado es diferente a los otros pilotos dado que acá se hizo un tratamiento flotante que hemos denominado Septibot”, dijo Julián Arbeláez director del proyecto.

“Me siento muy feliz por esta casa, antes teníamos una casa vieja, estaba mala, las tablas se estaban cayendo, cuando llovía nos entraba agua. El baño quedó divino, nosotros no teníamos baño, solo una sábana donde hacíamos nuestras necesidades”, dijo Andrea Marin habitante de la casa.

Este proyecto es apoyado por el banco de desarrollo de los países de Latinoamérica y el Caribe (CAF) y Tim Reynolds Foundation.