Instalan Puesto de Mando Unificado por bloqueo en vía nacional de Córdoba
Se trata de la ruta Montería - Planeta Rica, donde un grupo de personas exige la construcción de un puente en la vereda Trementino.
Montería
El comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Héctor Ruiz, confirmó que cerca de 80 personas protestan por segundo día consecutivo en la vía Montería - Planeta Rica, importante paso que conecta a la capital de Córdoba con el interior del país.
De acuerdo con lo informado, el bloqueo se adelanta desde las 9:00 a.m. de este 2 de septiembre en el Kilómetro 27, donde esta comunidad exige la construcción de un puente en la vereda Trementino, entre los municipios de San Carlos y Montería.
“El día 01 de septiembre hubo una mesa de trabajo en la que se llegaron a tres acuerdos, se suponía que se había superado el tema, obviamente, con una garantía de cumplimiento; sin embargo, hoy, 2 de septiembre nuevamente están bloqueando y por eso instalamos el Puesto de Mando Unificado para tomar decisiones porque ya es una afectación a terceros, a las personas que se movilizan por esta vía y que también tienen derecho a la libre movilidad”, dijo el uniformado.
Asimismo, insistió en que “si bien está el derecho a la protesta, ya hay unos compromisos y se va a revisar el tema”.
El bloqueo en la importante ruta nacional supera las 4 horas. En el sitio hay presencia de miembros de la fuerza pública.